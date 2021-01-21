Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakalarken, 4 ateşli silah ve 62 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 16 aranan şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 47 adet fişek ve 1 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildi.

