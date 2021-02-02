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Balıkesir’de polis 20 aranan şahsı yakaladı

02.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında 20 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve 11 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Sındırgı ilçelerinde 01.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahıs yakalarken, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında 20 aranan şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve 11 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Sındırgı ilçelerinde 01.02.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahıs yakalarken, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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