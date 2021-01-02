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Balıkesir’de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2021 17:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 15 ayrı çalışmada 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 15 ayrı çalışmada 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri uygulamalar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir İl merkezi, Edremit ilçesi, Ayvalık ilçesi, Burhaniye ilçesi, Bigadiç ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 15 çalışmada; 23 şüpheli şahsı yakalarken, yapılan aramalarda; 190 adet sentetik ecza hapı, 3,14 gram metamfetamin, 2,79 gram esrar ve 1,00 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

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