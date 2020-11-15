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  4. Balıkesir’de polis 30 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 30 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

15.11.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 18 ayrı çalışmada 30 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 12-14 Kasım tarihleri arasında yapılan 18 çalışmada 30 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 18 ayrı çalışmada 30 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 12-14 Kasım tarihleri arasında yapılan 18 çalışmada 30 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 16,85 gram metamfetamin maddesi, bin 730 adet sentetik ecza hap, 113,91 gram esrar, 6,26 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 3,16 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan (Payp) aparat ele geçirildi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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