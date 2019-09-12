HABER

Balıkesir’de polis gece-gündüz torbacı avında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi sokakta uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor.Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan rutin kontroller esnasında yakalanan Y.

Balıkesir’de polis gece-gündüz torbacı avında

Balıkesir polisi sokakta uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan rutin kontroller esnasında yakalanan Y. E. Y. ile S. Y. isimli şüphelilerden 43 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1,80 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahısların uyuşturucu maddeleri D. A.’dan temin ettiklerini beyan etmeleri üzerine şahsın ikametinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A. adli makamlara sevk edildi.

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü
Ayvalık’ta silah operasyonunda kalaşnikof ele geçirildiAyvalık’ta silah operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi
Bingöl'de 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildiBingöl'de 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.