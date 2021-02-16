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Balıkesir’de polisten 11 şahsa uyuşturucu operasyonu

16.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de narkotik polis ekipleri Bandırma, Gömeç ve Balıkesir merkezde yaptıkları 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 15.02.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Gömeç ilçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 11 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Balıkesir’de narkotik polis ekipleri Bandırma, Gömeç ve Balıkesir merkezde yaptıkları 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 15.02.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Bandırma ve Gömeç ilçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 11 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olayla ilgili yapılan aramalarda; 55 adet sentetik ecza hap, 0,74 gram esrar, 11,39 gram metamfetamin ve 5,10 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

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