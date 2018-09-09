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Balıkesir'de polisten kumar baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri  bünyesinde oluşturulan özel ekibin, kumar oynatan ve oynayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişiyi gözaltına alındı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bünyesinde oluşturulan özel ekibin, kumar oynatan ve oynayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişiyi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir ekip, merkez Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi Çavuş Sokağı'ndaki esnaf derneğine, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 20 kişi ile 4 dernek yöneticisi yakalandı. Kumar ekipmanlarına el konulurken, kumar oynadığı tespit edilen 20 kişi idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Dernek yöneticisi 4 şüphelinin Emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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