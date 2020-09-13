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Balıkesir’de polisten şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi Altıeylül ilçesinde bazı iş yerlerine ve evlere şafak vakti silah ve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir polisi Altıeylül ilçesinde bazı iş yerlerine ve evlere şafak vakti silah ve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Asayiş, Narkotik ve KOM şubesinden çok sayıda polis ile yapılan operasyonda 14 ateşli silah, 198 fişek ile 177 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Altıeylül’ün Gümüşçeşme Mahallesi’nde, ikamet ve iş yerinde ruhsatsız ateşli silah bulunduğu ve bu silahların çeşitli olaylarda kullanıldığı, yine bu şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine haklarında çeşitli suçları bulunan 13 şüphelinin Gümüşçeşme Mahallesi pazar yeri civarındaki 10 adresine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğünden toplam 24 ekip 70 personel, Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 1 tim, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden 2 tim ile birlikte şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan ikamet aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet 7.65 mm çapında mermi, 69 adet av tüfeği fişeği, 129 adet kuru sıkı mermisi ve 177 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiği açıklandı.
Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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