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Balıkesir'de ruhsatsız silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 ilçede yaptıkları silah denetimlerinde, tamamı ruhsatsız olan 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait 81 mermi ele geçirdi.

Balıkesir'de ruhsatsız silah operasyonu

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 ilçede yaptıkları silah denetimlerinde, tamamı ruhsatsız olan 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait 81 mermi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, suç işlenmesini önlemek amacıyla geçekleştirilen önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Balıkesir’in Havran, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 7.65 çapında bir tabanca ve tabancaya ait 81 mermi, 3 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahların ruhsatsız olduğu bildirildi.
Denetimlerde üzerinde ruhsatsız 7,65 tabanca ve 81 mermi ele geçirilen B.İ. hakkında, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız tüfekle yakalanan A.Ö., İ.Y., M.S.'ye ayrı ayrı 707'şer TL, kurusıkı tabanca ile yakalanan A.A. ve A.K.'ye ise 1294'er TL idari para cezası uygulandı.

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