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Balıkesir'de sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 20:09 | Son Güncelleme

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçede bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Bandırma'dan Erdek'e gitmek üzere hareket eden bir yolcu midibüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde biriken su nedeniyle arızalandı. Midibüsteki 25 yolcu, itfaiye ekiplerince başka bir araca nakledildi.

Levent semtindeki iki eve yıldırım isabet etti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, tıkanan kanalizasyon giderlerinin açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma yağmur

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