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Balıkesir'de sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 04:37 | Son Güncelleme

Balıkesir'de sahte para operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sahte para bastıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. ve M.D'nin kimyasal yöntemlerle para çoğaltabildikleri vaadiyle bazı kişilerden 20 bin avro aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, sahte para basımında kullanıldığı değerlendirilen para kalıpları, 1 çelik yelek, 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

E.A. ve M.D. gözaltına alındı.

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