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Balıkesir’de ‘Şehit emanetleri’ sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı illerden gelen şehit ailelerinin katılımıyla 170 şehidin kıyafetlerinin yer aldığı ' Şehit Emanetleri Fethi Sekin Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı illerden gelen şehit ailelerinin katılımıyla 170 şehidin kıyafetlerinin yer aldığı ' Şehit Emanetleri Fethi Sekin Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Avlu Balıkesir Sergi Salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Konuk, Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneklerinin üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan serginin organizasyonluğunu yapan Menderes Kılıçaslan konuşma yaptı. Yozgat’ta öğretmen olarak görev yaptığını söyleyen Kılıçaslan, okullarında şehitler köşesi açma amacıyla başladıkları sergi girişiminin kamu kurum ve kuruluşlarının daveti ile Türkiye’ye yayıldığını belirtti.

Serginin duyulmasının ardından birçok şehit ailesinin şehitlerin kıyafetlerini yollamaya başladığını ifade eden Kılıçaslan, “Şehit ailelerimizin tavsiyesi ile birlikte okulumuzdaki sergileri Türkiye’ye yaymaya karar verdik. Şu anda Balıkesir’de Şehit Emanetleri Fethi Sekin Sergisi’ni açmış bulunuyoruz. Biz bu işi eşimle beraber tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra sergimiz Ankara, Şanlıurfa ve Hatay’da gerçekleşecek. Bu sergilerimize devam edeceğiz. Biz, bu sergilerimizle genç nesillere milli bilinç kazandırma istiyoruz. Bizler için hayatlarını feda etmiş şehitlerimizin giysilerini sergileyerek genç nesillere milli bilinç aşılamak istiyoruz. Bu konuda da bize talepler geliyor" dedi.

ŞEHİT EŞİ ANILARINI ANLATTI

Elazığ Özel Harekat Polisi olarak görev yaparken 2002 yılında çıkan çatışmada şehit olan Komiser Cihan Karadavut’un eşi Tülay Karadavut da sergiyi organize edenlere teşekkür etti. Eşi şehit olmadan önce aralarında geçen bir konuşmayı paylaşan Karadavut, “Eşim şehit olmayı çok isterdi. Hep şehit olacağını söylerdi. Eşime ben ‘Şehit olma; 60-70 yaşında ol’ derdim. Geç şehit olsun, bizden hemen ayrılmasın istiyordum. Eşimin şehit olduğunu rüyamda görmüştüm, ona bunu anlatmıştım. Ama şehit eşi olmanın acısını ona anlattım. O kadar inanmıştık ki rüyalarıma ve eşim şehitlik mertebesini tattı. Bana 3 çocuk, 3 emanet bıraktı. Onların baba diyeceği kimse yoktu, ama artık şehit çocuğu olmuşlardı. Bu gururla yaşıyoruz” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Konuk ise, sergiyi organize edenlere teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesi ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Sergide, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kravatından, Turgut Özal’ın kravat ve gömleğine, helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kravatından, şehitlerin üniformaları, pantolonları ve ayakkabıları yer alıyor.

Sergi'nin 22 Eylül tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.

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