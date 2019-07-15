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Balıkesir'de şehitler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında, Vali Ersin Yazıcı, kent protokolü ve şehit aileleri, şehitlikte dua edip, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Balıkesir'de şehitler anıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında, Vali Ersin Yazıcı, kent protokolü ve şehit aileleri, şehitlikte dua edip, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, şehitlik özel defterinin imzalanıp, şehitlik önünde dua okunmasıyla başladı. Programa, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Vali Yardımcıları Mehmet Suphi Olcay, Mustafa Çek, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslik Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Zorlu, şehit aileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile halk katıldı.
Törene katılanlar duanın ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip, karanfil bıraktı. Vali Yazıcı, evlatlarının mezarı başında dua eden şehit aileleriyle konuştu. Vali Yazıcı ziyaretlerde günün anlamına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinde, özgürlüğünde yolunda ilerlemeye devam ediyor. Tabi ki 15 Temmuzlar keşke olmasaydı, keşke canlarımız yanmasaydı, keşke şehitlerimiz olmasaydı. FETÖ hainleri şunu iyi bilmeli ki, bu ülkenin bir santimetrekaresi kimseye verilecek, teslim edilecek toprağı yoktur. Devletin içine yuvalanmış bu hainlerin ülke yönetimini ele geçirmesine de hiç kimse müsaade etmedi, etmeyecektir. Devletimizin ve milletimizin varlığı ilelebet ayakta kalacaktır. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz."

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