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  4. Balıkesir'de şiddetli yağış ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Balıkesir'de şiddetli yağış ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bandırma-İstanbul deniz otobüsü seferleri iki gündür yapılamıyor, Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı, sahilde dalgaların 7 metreye kadar yükseldiği Bandırma'da, bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi.

Bandırma-İstanbul deniz otobüsü seferleri ise iki gündür yapılamıyor. Limanda yükleme ve boşaltma yapacak gemiler de fırtınanın saatteki hızının zaman zaman 100 kilometreye ulaşması nedeniyle güvenli bölgeye çekildi.

Erdek'te ise sağanak sonucu otogarda araçların park edildiği bölgede su birikintileri oluştu, Düzler Mahallesi'ndeki Gedeve Deresi taştı.

Ayrıca Erdek-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yukarı Yapıcı Mahallesi'ndeki caminin devrilen alem ve külahının Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yere indirildiğini söyledi.

İlçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandığını belirten Çalık, "Erdek-Bandırma arasındaki eski kara yolunda trafik işlemiyor. Adalara feribot seferleri yapılamıyor. Yalnızca cankurtaran, Marmara Adası'na sefer yapıyor. Balıkçılar da doğal olarak denize açılamıyor. Biz de Kaymakamlık olarak üzerimize düşen görevi, ilgili dairelerle koordinasyon içinde yerine getiriyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma fırtına Gemiler

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