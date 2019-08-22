Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde ikamet eden R.C'nin evinde satışa hazır kaçak silahlar bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bu kişinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 av tüfeği ve bir tabanca ile şarjör ve 33 fişek ele geçirdi.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan S.A.T. bir süre sonra yakalandı. Zanlının üst aramasında tabanca ile 15 fişek bulundu.

Kepsut ilçesi Recepköy mevkisinde ise B.S. idaresindeki araçta iki tabanca ve 66 fişek ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan R.C, S.A.T, B.S. ve şüphelilerden biriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan R.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

