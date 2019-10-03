HABER

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 01:10 | Son Güncelleme

Edremit ilçesindeki üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İbrahimce Mahallesi'nde oturan üç aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen evli ve bir çocuk babası Hasan Çalgı (32) ile 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Çalgı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın arından polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan S.D, ekiplerce Akçay Mahallesi'nde yakalandı.

Çalgı'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Muş’ta 1 terörist teslim olduMuş’ta 1 terörist teslim oldu
Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulunduÇekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit kavga

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Bodrum savaş alanına döndü

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.