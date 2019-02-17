HABER

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Altay Mahallesi Şehit Fehmi Ercan Caddesi'ndeki bir kokoreç dükkanı önünde C.F. (40) ile Taci Nergis (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.F'nin tabancayla ateş ettiği öne sürülen Nergis yaralandı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Nergis, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan C.F. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttükBakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük
Manisa'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldıManisa'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.