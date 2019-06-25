Balıkesir'de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokağa terk edilen yeni doğmuş kız bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 193. Sokak'ta gece bir bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bir evin yakınında beze sarılarak bırakılan bebeği bulup Edremit Devlet Hastanesine teslim etti.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan bebeğe kıyafet giydirildi ve karnı doyuruldu.

Kız olduğu öğrenilen bebek, daha sonra ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi Yoğun Bakım Servisine götürüldü.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen bebeğin kim ya da kimler tarafından terk edildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

