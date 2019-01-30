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Balıkesir’de suç çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:56 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinde yaptıkları operasyonda 7 kişiyi suç aletleri ile yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Bigadiç’te jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Bigadiç ilçesi ve çevre ilçelerde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç para vererek karşılığında fahiş miktarda çek veya senet imzalatarak, çek ve senetlerde yazılı parayı zor kullanmak suretiyle tahsil eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyonla Bigadiç ilçe merkezinde 3, Bigadiç ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde 3 ve Babaköy Mahallesi’nde 1 adrese operasyon düzenledi.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız, 1 adet başkası adına ruhsatlı tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, bin 64 adet tabanca mermisi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek, 3 adet çek, 6 adet tapu, 1 koçan tahsil fişi ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ayrıca olay şüphelilerinden S.İ.’nin 13 ayrı suçtan; iki ayrı kasten öldürme, dokuz ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, yol kesmek suretiyle silahlı birden fazla kişi ile yağma ve yaralama suçlarından arandığı tespit edildi.Olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla S.İ., Ö.İ., C.İ., S.D., H.G., İ.K.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bigadiç ilçesinde yaptıkları operasyonda 7 kişiyi suç aletleri ile yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç’te jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Bigadiç ilçesi ve çevre ilçelerde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara borç para vererek karşılığında fahiş miktarda çek veya senet imzalatarak, çek ve senetlerde yazılı parayı zor kullanmak suretiyle tahsil eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyonla Bigadiç ilçe merkezinde 3, Bigadiç ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde 3 ve Babaköy Mahallesi’nde 1 adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız, 1 adet başkası adına ruhsatlı tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, bin 64 adet tabanca mermisi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek, 3 adet çek, 6 adet tapu, 1 koçan tahsil fişi ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca olay şüphelilerinden S.İ.’nin 13 ayrı suçtan; iki ayrı kasten öldürme, dokuz ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, yol kesmek suretiyle silahlı birden fazla kişi ile yağma ve yaralama suçlarından arandığı tespit edildi.
Olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla S.İ., Ö.İ., C.İ., S.D., H.G., İ.K. ve T.S. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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