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Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 21:40 | Son Güncelleme

Suç örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden 7'si hakkında, yaptıkları itiraz sonucu tahliye edilmeleri üzerine yeniden tutuklama kararı çıkarıldı - Şüphelilerden 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de suç örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan 8 kişiden 7'si hakkında, yaptıkları itiraz üzerine tahliye edilmelerinin ardından yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, tehdit ve şantajla haksız kazanç sağladığı iddiasıyla tutuklanan 8 zanlıdan 7'si, yaptıkları itiraz sonucu nöbetçi mahkemece tahliye edildi.

Tahliye edilen 7 şüpheli hakkında, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir suç örgütü tutuklama

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