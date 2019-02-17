HABER

Balıkesir’de tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri Şamlı’da tarihi eser operasyonu düzenledi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Jandarma komutanlığına gelen bir istihbaratta Şamlı ilçesinde ikamet eden M.D.’nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden M.D.’nin Şamlı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Lahit Kapağı ve 1 adet Sütun Başı ele geçirildi.

Balıkesir’de tarihi eser operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Şamlı’da tarihi eser operasyonu düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Jandarma komutanlığına gelen bir istihbaratta Şamlı ilçesinde ikamet eden M.D.’nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden M.D.’nin Şamlı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Lahit Kapağı ve 1 adet Sütun Başı ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlere Balıkesir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Balıkesir’de tarihi eser operasyonu

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Samsun’da şüpheli ölümSamsun’da şüpheli ölüm
Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandıKahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.