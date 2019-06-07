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Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'de tekne motoru çalan şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde teknenin motorunu çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde, kıyıya bağlı teknede meydana gelen motor hırsızlığı olayı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.Ö. (41) ve S.E. (33) oldukları tespit edildi.

Tekne motorunu çaldığı tespit edilen S.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken diğer şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.

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Balıkesir Edremit hırsızlık Motor tekne tutuklama

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