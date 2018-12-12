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Balıkesir'de tekneleri sürüklenen kaçakların imdadına Sahil Güvenlik yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için tekneyle denize açılan ve motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 13 kaçağın imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Balıkesir'de tekneleri sürüklenen kaçakların imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için tekneyle denize açılan ve motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 13 kaçağın imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Ayvalık ilçesinde dün sabah saat 07.32 sıralarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasın'na gitmek için denize açılan kaçakların bulunduğu tekne, Maden Adası açıklarında motor arızası yaptı. Dalgalar nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedeki kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik tarafından görevlendirilen bot ile bölgeye giden ekipler, sürüklenen tekne içindeki 7 erkek, 4 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplam 13 Afganistan uyruklu kaçağı kurtardı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de tekneleri sürüklenen kaçakların imdadına Sahil Güvenlik yetişti

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