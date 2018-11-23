HABER

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı iddiasına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırdıkları öne sürülen 3 kişi, yakalandı.

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı iddiasına 3 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırdıkları öne sürülen 3 kişi, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Karesi, Edremit, Savaştepe, Bandırma ve Gönen ilçelerinde bazı kişilerin, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan çalışmayla şüphelilerin M.S.D. (40), A.G. (54) ve F.A.'yı (31) olduğunu belirledi.
Balıkesir’de Z.Y. adlı kadını aynı yöntemle 60 bin lira dolandırdığı saptanan 3 şüpheli, İstanbul plakalı otomobilde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı iddiasına 3 gözaltıBalıkesir'de telefon dolandırıcılığı iddiasına 3 gözaltı

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!
Mübaşire kafa atan sanığa jet iddianameMübaşire kafa atan sanığa jet iddianame
Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldürdüBoşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.