Balıkesir'de terör operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan, FETÖ/PDY üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen astsubay ile örgütle ilişkili kurum çalışanı şüphelileri, düzenlenen operasyonla yakaladı.
Öte yandan Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü DEAŞ'a üyelik suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Irak vatandaşı da kentte gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin arından Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum