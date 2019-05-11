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Balıkesir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:03 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir akademisyen tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen terör operasyonunda PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen akademisyen A.T.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T.A. tutuklandı.

Şüphelinin, firari eski HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın şubat ayında Fransa’nın Lyon kentinde katıldığı terör örgütü PKK/KCK etkinliğini organize edenler arasında olduğu, Sarıyıldız’ın konuşmasını Fransızcaya çevirdiği, ayrıca sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akademisyen Balıkesir terör propagandası

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