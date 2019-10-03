Balıkesir'de terör propagandası operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ayvalık ilçesi Fethiye Mahallesi'nde A.A, Küçükköy Mahallesi'nde Ü.S, Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde İ.D, Gönen ilçesi Rüstem Mahallesi'nde G.S, Erdek ilçesi Aleattin Mahallesi'nde V.Y ile Karesi ilçesinde de N.Ç yakalandı.

Zanlıların adreslerinde, örgütü simgeleyen 2 flama ve bir bez parçası, 8 yasaklı kitap ile dergi, 1 hassas terazi, 20 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 tablet ve 1 dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el kondu.

