HABER

Balıkesir'de teyze kızlarının öldürülmesi davasında yeni rapor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:26 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, evden ayrıldıktan 44 gün sonra cesetleri bulunan Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım adlı kuzenlerin cinayetine ilişkin davada, İstanbul'da görevlendirilen bilirkişilerce yeni bir bilirkişi raporu sunuldu - Adli genetik uzmanı olan 3 kişilik bilirkişi heyetince İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan raporda, "davanın iki sanığının DNA profillerinin, maktul kuzenlerin tırnaklarında bulunan DNA ile uyumlu olmadığı" bildirildi

İSTANBUL (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının cinayetine ilişkin davada, İstanbul'daki adli tıp görevlilerince mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, "davanın iki sanığının DNA profillerinin kuzenlerin tırnaklarında bulunan DNA ile uyumlu olmadığı" bildirildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 5 Kasım tarihli duruşmasında, müdahil ailenin avukatı İbrahim Erenci, adli genetikçilerden oluşan bir heyetten rapor alınması talebinde bulundu. Duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteleyen mahkeme heyeti, avukat Erenci'nin talebini de kabul ederek, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne, adli genetik uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulması ve DNA örnekleriyle ilgili rapor alınması yönünde talimat yazısı yazılmasına hükmetti.

Talimat yazısının ulaştığı nöbetçi İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi ise üç adli genetik uzmanından bir heyet oluşturdu. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı kürsüsü üyeleri Profesör Doktor olan Şükrü Palanduz ve Kıvanç Çefle ile Uzman Doktor Tuğba Kalaycı tarafından hazırlanarak bu mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, "(maktullerin tırnaklarındaki) 16 y-str lokusundan 15 lokusun, şüphelilerin y-str lokusları ile aynı olduğu ancak yine de DNA profillerinin uyumlu olmadığı sonucuna varıldığı" ifadesi yer buldu.

- Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Bu mahkemenin 5 Kasım tarihli duruşmasında dava, adli tıp heyetinin bilirkişi raporunu sunmaması nedeniyle 20 Ocak 2020'ye ertelenmişti. Aile avukatının talebi üzerine İstanbul'da görevli bilirkişilerce yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti.

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
Memleketi Muş'taki 450 çocuğa bot ve mont gönderdiMemleketi Muş'taki 450 çocuğa bot ve mont gönderdi
Iğdır’da kaçak cep telefonu operasyonuIğdır’da kaçak cep telefonu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büşra Karabacak Kuzenlerin öldürülmesi davası Tuğçe Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar

Halka yedireceklerdi! Piyasaya sürerken yakalandılar

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.