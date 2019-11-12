Balıkesir'de teyze kızlarının öldürülmesi davasında yeni rapor

İSTANBUL (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının cinayetine ilişkin davada, İstanbul'daki adli tıp görevlilerince mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, "davanın iki sanığının DNA profillerinin kuzenlerin tırnaklarında bulunan DNA ile uyumlu olmadığı" bildirildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 5 Kasım tarihli duruşmasında, müdahil ailenin avukatı İbrahim Erenci, adli genetikçilerden oluşan bir heyetten rapor alınması talebinde bulundu. Duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteleyen mahkeme heyeti, avukat Erenci'nin talebini de kabul ederek, nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne, adli genetik uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulması ve DNA örnekleriyle ilgili rapor alınması yönünde talimat yazısı yazılmasına hükmetti.

Talimat yazısının ulaştığı nöbetçi İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi ise üç adli genetik uzmanından bir heyet oluşturdu. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı kürsüsü üyeleri Profesör Doktor olan Şükrü Palanduz ve Kıvanç Çefle ile Uzman Doktor Tuğba Kalaycı tarafından hazırlanarak bu mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, "(maktullerin tırnaklarındaki) 16 y-str lokusundan 15 lokusun, şüphelilerin y-str lokusları ile aynı olduğu ancak yine de DNA profillerinin uyumlu olmadığı sonucuna varıldığı" ifadesi yer buldu.