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Balıkesir’de tır kaydı, karayolu 2 saat kapandı

16.01.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Havran ilçesinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, kayan tır Edremit-Balıkesir karayolunun 2 saat kapanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Şapçı rampaları Hamasçakılı mevkisinde S.Ç.

Balıkesir’in Havran ilçesinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, kayan tır Edremit-Balıkesir karayolunun 2 saat kapanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şapçı rampaları Hamasçakılı mevkisinde S.Ç. idaresindeki 34 BY 8629 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı. Tırın kayması sonucu Balıkesir istikametine giden karayolu kapandı. Balıkesir Büyükşehir Havran İtfaiyesi ile Edremit Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de tırı çekmek ve yolu kısa sürede ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Şoförün yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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