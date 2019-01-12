Balıkesir'de toplu açılış töreni

BALIKESİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerel seçimler öncesi tüm kapıları çalarak gönüllere girmeye çalışacaklarını, gönül belediyeciliği anlayışıyla yola devam edeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışı için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ilk 100 günlük eylem planı çerçevesinde yüzde 98'lik başarıyla ulaştıklarını belirten Kurum, şimdi ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde yine aynı azim ve kararlılıkla şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Balıkesir yöresinin her zaman yerli ve milli duruşuyla AK Parti iktidarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle ön planda olduğunu dile getiren Kurum, "Biz yine tüm kapıları çalarak tüm gönüllere girmek, tüm kalpleri fethetmek suretiyle, tevazu içinde gönül belediyeciliği anlayışıyla yol alacağız. İnşallah, şehirlerimizin, ilçelerimizin kalitesini daha da artıracağız." dedi.

Kurum, Sındırgı'da belediyenin jeotermal tesisleri işletme talebinde bulunduğunu belirterek, "Biz de bu hizmetlerin vatandaşımıza daha iyi götürülebilmesi amacıyla belediyemize hem maddi hem de teknik destek veriyoruz. Bundan sonra Sındırgı daha iyi hale gelsin, vatandaşımız daha ekonomik şartlarda ısınsın ve tarım üretimine destek versin diye bu projeyi uygun gördük ve her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.