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Balıkesir'de toplu açılış töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 16:36 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Biz yine tüm kapıları çalarak tüm gönüllere girmek, tüm kalpleri fethetmek suretiyle, tevazu içinde gönül belediyeciliği anlayışıyla yol alacağız. İnşallah, şehirlerimizin, ilçelerimizin kalitesini daha da artıracağız"

BALIKESİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerel seçimler öncesi tüm kapıları çalarak gönüllere girmeye çalışacaklarını, gönül belediyeciliği anlayışıyla yola devam edeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışı için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ilk 100 günlük eylem planı çerçevesinde yüzde 98'lik başarıyla ulaştıklarını belirten Kurum, şimdi ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde yine aynı azim ve kararlılıkla şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Balıkesir yöresinin her zaman yerli ve milli duruşuyla AK Parti iktidarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle ön planda olduğunu dile getiren Kurum, "Biz yine tüm kapıları çalarak tüm gönüllere girmek, tüm kalpleri fethetmek suretiyle, tevazu içinde gönül belediyeciliği anlayışıyla yol alacağız. İnşallah, şehirlerimizin, ilçelerimizin kalitesini daha da artıracağız." dedi.

Kurum, Sındırgı'da belediyenin jeotermal tesisleri işletme talebinde bulunduğunu belirterek, "Biz de bu hizmetlerin vatandaşımıza daha iyi götürülebilmesi amacıyla belediyemize hem maddi hem de teknik destek veriyoruz. Bundan sonra Sındırgı daha iyi hale gelsin, vatandaşımız daha ekonomik şartlarda ısınsın ve tarım üretimine destek versin diye bu projeyi uygun gördük ve her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

İlçede yapımı tamamlanan 668 konutun sahiplerine teslim edileceğini, bu konutların yatırım maliyetinin yaklaşık 120 milyon lira olduğunu söyleyen Kurum, konutların yanı sıra belediye binası, meydan ve otopark inşaatlarının da tamamlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Belediye binası tamamen yerel malzemeden üretilmiş ve engelsiz bir belediye binası. Vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek, vatandaşımızın taleplerini almak ve bu talepleri hızlı bir şekilde gidermek üzere buradaki hizmet kalitesini artırıyoruz. Kullanılan malzemelere baktığınızda hepsi doğal malzemeler. Taş, ahşap ve bu yöreye özgü malzemelerden üretildi. Yine üzerinde tören yaptığımız 2 bin metrekarelik meydan ve altında 96 araç kapasiteli otoparkımız da bölgedeki otopark sorununu çözmek ve trafik problemini halletmek amacıyla yapılmıştır."

Kurum, konuşmasının ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Sağlam ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile birlikte açılış kurdelasını kesti.

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Balıkesir Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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