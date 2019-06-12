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Balıkesir'de toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 20:34 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bazı evler boşaltıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde aşırı yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bazı evler boşaltıldı.

İlçeye bağlı Korucaoluk Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu toprak kayması meydana geldi.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla toprak kaymasının yaşandığı bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Olayın ardından yıkılma tehlikesi oluşan bazı evler ise boşaltıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, kapanan köy ve yayla yollarında çalışma yaptığı belirtilerek, "Toprak kaymasının yaşandığı kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde can ve mal kaybı bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye toprak kayması

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