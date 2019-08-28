HABER

Balıkesir'de torunun dedesi ve ninesini bıçaklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Gönen ilçesinde 8 gün önce torunu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan dede, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Gönen ilçesinde torunu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 83 yaşındaki Fidan Kangal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde,8 gün önce torunu tarafından bıçakla öldürülen Bedriye Kangal'ın ardından ağır yaralanan eşi Fidan Kangal, kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Fidan'ın cenazesi, yarın Bakırlı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının arından toprağa verilecek.

- Olay

20 Ağustos'ta, Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde yaşayan Fidan Kangal (83) ile kendisinden para isteyen torunu Fettah S. (28) arasında tartışma çıkmış, Fettah S, bıçakla Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı (80) çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Kavgada, Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşi Fidan Kangal sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Özgener'den tekerlekli araç taşımacılığı talebiÖzgener'den tekerlekli araç taşımacılığı talebi
Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir bıçaklandı dede Gönen Nine torun

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.