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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarık Cengizman (18) yönetimindeki 10 AJV 95 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Otogar Kavşağı'nda refüje çarparak takla attı. Kazada lise öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü Tarık Cengizman olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada otomobilde bulunan Meltem Cengizman ise yaralandı.

Cengizman, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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1 ölü 1 yaralı Balıkesir Bandırma Kaza

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