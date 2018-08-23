Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Faruk Çanakçı (18) idaresindeki 10 CDF 32 plakalı motosiklet, Gönen-Biga karayolunun 10. kilometresinde karşı şeride geçtikten sonra devrildi.
Motosiklete çarpmamak için manevra yapan Özgür A'nın yönetimindeki 10 TB 408 plakalı kamyon da devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Faruk Çanakçı, arkasında bulunan Gökhan G. ve kamyon sürücüsü Özgür A, sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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