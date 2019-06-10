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Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İdris Aslantaş idaresindeki 06 BAM 615 plakalı otomobil, Havran-Edremit kara yolu Eğmir Mahallesi Kavşağı'nda Eyüp Aktaş'ın kullandığı 19 H 7486 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Aslantaş ve Aktaş ile otomobilde bulunan Selma Aslantaş ve traktördeki Ülker Aktaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım, Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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Balıkesir Havran Kaza trafik kazası yaralı

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