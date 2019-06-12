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Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobilin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Çanakkale gezisi için yola çıkan grubu taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden ikisi Adana'da, biri Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden ikisinin cenazesi Adana'da, birinin cenazesi de Mersin'de toprağa verildi.

Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden Kur'an kursu hocası Hülya Seyhan (51) için Buruk Mezarlığında tören düzenlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Çıkmış oldukları bu yolculukta Rabbim Kur'anı kendilerine yoldaş eylesin. Geride kalanlara ve yakınlarına Rabbim sabır versin." ifadesini kullandı.

Daha sonra Albayrak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seyhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Törene, aynı kazada yaralanan Seyhan'ın eşi Mehmet Seyhan ile yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve bazı kamu kurum müdürleri katıldı.

- Müezzin Ahmet Toprak da son yolculuğa uğurlandı

Kazada yaşamını yitirenlerden Seyhan İlçe Müftülüğüne bağlı Nuri Göçür Camisinin müezzini Ahmet Toprak'ın cenazesi de Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Toprak'ın evinin önüne kurulan taziye çadırına giden Albayrak, baba Yahya Toprak ile görüştü.

Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamını getirdiğini belirterek "Cümleten başımız sağ olsun. Bütün camiamızın taziyelerini arz ediyorum." dedi.

Otobüsün yardımcı şoförü Temel Gökçe de Mersin'de kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

- Olay

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, dün Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi yaralanmıştı.

Yaşamını yitirenlerden Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, bugün öğle namazının ardından Konya Üçler Mezarlığında toprağa verilmişti.

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