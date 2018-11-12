Balıkesir'de uçak düştüğü iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi yakınlarında uçak düştüğü yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce dün akşamının ilk saatleriyle başlatılan arama çalışmalarına 112 Acil Servis, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de destek veriyor.

Ekipler, arama çalışmalarında daha çok Çakmak ve Kırcalar kırsal mahallelerinde yoğunlaşıyor.

Yapılan aramalarda henüz bir bulguya rastlanmazken, çalışmaların sabaha kadar süreceği ve günün ilk ışıklarıyla da havadan bölgenin taranacağı öğrenildi.

Ayvalık ile sınır olan İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bahçeliköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan görgü tanığı Bircan Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16.00 sıralarında bu olaya tanıklık ettiklerini belirtti.

Ayvalık taraflarında bir uçağın havada yanarak düştüğünü fark ettiklerini aktaran Yavaş, "Uçak yanarak tepenin arkasına düştüğü için tam olarak nereye düştüğünü göremedik. Ufak bir uçaktı. Büyük bir uçak değildi. Sanırım ya özel bir uçaktı yada ilaçlama uçağıydı." diye konuştu.

Kepsut ilçesinden Ayvalık'a gelen iki vatandaşın bir uçağın düştüğüne ilişkin cep telefonundan çektiklerini öne sürdükleri görüntüler sosyal medyada yoğun paylaşılınca Ayvalık Jandarma Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce araştırma başlatılmıştı.

