Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2018 Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı" kapsamında 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, bin 448 gram esrar maddesi, 893 uyuşturucu hap, 61 gram bonzai maddesi, 36 gram skunk maddesi, 43 ecstasy hap, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kama ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden 4'ü savcılıkça salıverildi, mahkemeye çıkartılan 9 kişi tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada 32 kişinin de haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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