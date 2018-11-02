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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:42 | Son Güncelleme

Kent genelindeki operasyonlarda 9 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2018 Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı" kapsamında 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, bin 448 gram esrar maddesi, 893 uyuşturucu hap, 61 gram bonzai maddesi, 36 gram skunk maddesi, 43 ecstasy hap, 2 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kama ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden 4'ü savcılıkça salıverildi, mahkemeye çıkartılan 9 kişi tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada 32 kişinin de haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir uyuşturucu operasyonu

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