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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 23:33 | Son Güncelleme

Kepsut ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hotaşlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledikleri F.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 8 bin 769 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 23 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 90 av tüfeği fişeği ve 1 hançer ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Jandarma uyuşturucu operasyonu

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