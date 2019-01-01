Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, şüpheliler Y.D. ve A.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda bir miktar esrar ile 2 bin 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

