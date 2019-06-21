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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ayvalık ve Balya'da 4 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balya ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ekim yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Balya'nın Alidemirci Mahallesi'nde R.C. ve Y.C'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 90 kök Hint keneviri, 82 gram Hint keneviri tohumu, ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca mermisi, kurusıkı tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde ise E.V. ve K.D'nin araçlarında 8 gram esrar, esrar öğütme aparatı ve 3 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir uyuşturucu operasyonu

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