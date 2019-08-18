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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tırnova Mahallesi Dereboyu mevkisinde F.M.Ö, S.E, E.Y ve E.Ç'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucu şüphelilerin araçla kente giriş yapacağını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan iki kova ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Jandarma uyuşturucu operasyonu

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