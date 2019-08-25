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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Ormanlık alana ektikleri kenevir bitkilerinin başında silahlı nöbet tuttuğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesindeki ormanlık alana ektikleri kenevir bitkilerinin başında silahlı nöbet tuttuğu belirlenen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havran ilçesi Eğmir Mahallesi'ndeki ormanlık arazide silahlı kişilerin nöbet tuttuğu ve yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığını tespit eden Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.T, İ.E ve İ.K'yi yakalandı.

Ekipler tarafından ormanlık arazide, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik dedektör köpeği "Piyon" ile yapılan aramada, 170 kök kenevir bitkisi, bin 141 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Balıkesir gözaltı Havran Jandarma operasyon uyuşturucu

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