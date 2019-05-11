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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir’de gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruyor.Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir’de gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruyor.
Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ekipleri Balıkesir geneli yaptıkları operasyonlarda 5 uyuşturucu taciri çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir’de gerçekleştirdikleri operasyonlarda tespit edilen kişi ve adreslere yaptığı baskınlarda uyuşturucu madde, silah ve diğer unsurları geçirdi. Ekipler Ş.A. ve K.A. isimli şahıslara yaptıkları 2 ayrı operasyonda 1 kilo 48 gram skunk esrar maddesi, 8 adet uyuşturucu hap yakaladı. Yakalanan Ş.A. ve K.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Diğer yandan İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine polis ekipleri E. A. Ö.O. ve İ.U.’nun araç, işyeri ve ikametlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 217, 61 gr skunk esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet av tüfeği fişeği, 25 adet 7.65 mm dolu fişek, 3 adet 9 mm dolu fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A., Ö.O., İ.U., K.A. ve Ş.A. adlı şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Polis ekiplerinin planlı operasyon dosyasının hedefi durumunda olan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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