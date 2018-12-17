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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, otomobilde 560 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, otomobilde 560 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı ekim' olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalarla Balıkesir’e uyuşturucu hap getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, merkez Altıeylül ilçesi kırsal Halalca Mahallesi’nde Bursa plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan S.Ç., H.Y., A.A. ve H.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevi’ne kondu.
Bu ardaa, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile Altıeylül ilçesi kırsal Karamanköy Mahallesi’nde İ.Ş.'nin evinde yapılan aramada 5, F.İ.'nin evinde yapılan aramada ise 4 ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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