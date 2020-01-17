Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi takibe aldı.
Zanlıların kent merkezi, Bigadiç ve Manisa'daki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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