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Balıkesir’de vatandaşlar sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’de yaşanan 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki depremin ardından vatandaşlar kendini çocuklarıyla birlikte sokağa attı.Balıkesir’de yaşanan depremlerin ardından halk sokağa döküldü.

Balıkesir’de vatandaşlar sokağa döküldü

Balıkesir’de yaşanan 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki depremin ardından vatandaşlar kendini çocuklarıyla birlikte sokağa attı.

Balıkesir’de yaşanan depremlerin ardından halk sokağa döküldü. Panik halinde ne yapacağını bilmeyen vatandaşlar soğukta bekliyor. Saat 23.14’te merkez üssü Alteylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından saat 23.24’te ikinci bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi.

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