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  4. Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıklarının polise mukavemetten yargılanmasına başlandı

Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıklarının polise mukavemetten yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıklarının polise mukavemetten yargılanmasına başlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir parkta kavga ettikten sonra hastaneye gelerek polise mukavemette bulunan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "yağma ve gasp" suçundan tutuklu sanıklar Nihat Yıldız ve Burak Baştürk ile hastane polisi Volkan Tezcan ve taraf avukatları katıldı.

Polise küfretmediğini öne süren Baştürk, kendini şöyle savundu:

"O gün alkollüydük, parktaki kavgadan dolayı parmağım kırık olduğu için tedaviye gelmiştim. Karşı tarafın hastanede olduğunu bilmiyorduk. Polise karşı hakaretim, temasım olmadı. Sesim yüksek çıkmış olabilir. Diğer polisler gelince biz kendi isteğimizle teslim olduk. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum."

Alkolün etkisiyle polis memurlarıyla aralarında hafif bir itişme olduğunu iddia eden Yıldız, "Bu iddiaları karşı tarafın babası dile getirdi. Olay medyaya düştükten sonra biz giderek teslim olduk. Polislerin ilk ifadeleri ile şimdikiler farklı, ağır ceza almamız istendiği için iftira atıyorlar." dedi.

Polis memurlarından Volkan Tezcan ise iki sanığın, kendilerine ağır hakarette bulunduğunu ileri sürdü.

Kendilerini itekleyen sanıkların, "Sen git ağabeylerin gelsin, sen bizi alamazsın." gibi sözler söylediğini anlatan Tezcan, "Aramızdaki arbede uzun süre devam etti. Olaylar sanıkların anlattığı gibi basit olmamıştır. Toplum içinde bizi rencide ettiler." ifadelerini kullandı.

Tanıkları da dinleyen mahkemenin hakimi, bu celseye gelmeyen diğer müştekilerin çağrılması ve hastane güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, 24 Eylül 2019'da Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde kavgaya karıştıktan sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gitmişti.

Parkta, Atakan Dayan adlı genci darbettikleri öne sürülen bu kişilerin hastanede polislere mukavemette bulunmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündeme gelmişti.

Kavga ile ilgili polis tarafından gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk tutuklanmış, haklarında gasp davasının yanı sıra polise mukavemetten ayrı dava açılmıştı.

Yıldız ve Baştürk ile diğer sanık Muhammet Akçakoyun'un "yağma ve gasp" suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşması 14 Ocak'ta yapılmıştı.

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