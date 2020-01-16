Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıklarının polise mukavemetten yargılanmasına başlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir parkta kavga ettikten sonra hastaneye gelerek polise mukavemette bulunan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "yağma ve gasp" suçundan tutuklu sanıklar Nihat Yıldız ve Burak Baştürk ile hastane polisi Volkan Tezcan ve taraf avukatları katıldı.

Polise küfretmediğini öne süren Baştürk, kendini şöyle savundu:

"O gün alkollüydük, parktaki kavgadan dolayı parmağım kırık olduğu için tedaviye gelmiştim. Karşı tarafın hastanede olduğunu bilmiyorduk. Polise karşı hakaretim, temasım olmadı. Sesim yüksek çıkmış olabilir. Diğer polisler gelince biz kendi isteğimizle teslim olduk. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum."

Alkolün etkisiyle polis memurlarıyla aralarında hafif bir itişme olduğunu iddia eden Yıldız, "Bu iddiaları karşı tarafın babası dile getirdi. Olay medyaya düştükten sonra biz giderek teslim olduk. Polislerin ilk ifadeleri ile şimdikiler farklı, ağır ceza almamız istendiği için iftira atıyorlar." dedi.