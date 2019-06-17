HABER

Balıkesir'de 'Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'de 'Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliği

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, balıklar tutulup, tekrar yaşam ortamlarına bırakıldı. Katılımcılara, sürdürülebilir balıkçılık hakkında bilgiler verildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Avlu Balıkesir’de balık tutma etkinliği düzenlendi. 2 yıl önce balıkların bırakıldığı 850 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki dev havuzda, aileler keyifli saatler yaşadı. Özellikle gençlere doğa ve hayvan sevgisini öğretmek, hobi kazandırmak amacıyla başlatılan projede, sürdürülebilir balıkçılık hakkında da bilgiler veriliyor. ‘Yakala, sev, bırak’ balık tutma etkinliği katılımcılarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olta ve yem gibi malzemeler de verildi.
Etkinlik kapsamında yakalanan en büyük balığın ise 40 santimetre boyunda 2 kilograma yakın bir aynalı sazan olduğu öğrenildi. Etkinliğin sportif amaçla gerçekleştirilmesi nedeniyle tutulan balıklar geri salındı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2 yıldır düzenli olarak etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, ‘Yakala, sev bırak’ projesinin gelecek için, balıkçılığın bu ülkede gelişmesi ve sürdürülebilir olması için önemli bir mesaj olduğunu söyledi.
Küçükkapdan, "Çay Deresi balıkla doldu, taştı. Projenin başı böyle hesaplandı mı bilmiyorum ama fokur fokur balık kaynıyor burası. Yoğun bir katılım var. Vatandaşlar aileleriyle, çocukları gelmişler, eğleniyorlar hem de balık tutmayı öğreniyorlar. Şehrin merkezinde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, balıkları bir şekilde bu alandan başka bir alana nakletme gibi çalışmalarımız var. Birkaç proje üzerinde çalıştık. Burada popülasyon çoğaldı. Balıkesir merkeze yakın çeşitli göletlerde hazırlık içerisindeyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de 'Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliğiBalıkesir'de 'Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliğiBalıkesir'de 'Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliğiBalıkesir'de 'Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliği

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleştiZerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti
Emek ve Adalet yürüyüşü yedinci günü tamamladıEmek ve Adalet yürüyüşü yedinci günü tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.