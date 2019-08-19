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Balıkesir’de yapılacak triatlonda ilk kez bir kanal kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Avlu Balıkesir Triatlonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Balıkesir’de yapılacak triatlonda ilk kez bir kanal kullanılacak

Avlu Balıkesir Triatlonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışların yüzme parkuru olarak Türkiye’de ilk kez bir kanal kullanılacak.
Avlu Balıkesir Yaşam Merkezi’nin güneyinde yer alan Çay Deresi’nin ıslah edilmesi ve şebeke suyu ile takviye edilmesi ile oluşturulan parkur, bu yönüyle tarihi bir önem taşıyor. 900 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki parkurun en sığ yeri 2, en derin yeri 3.5 metre. Sporcuların sağlığı için yetkililer tarafından sıkı bir şekilde takibi yapılan parkurda günlük olarak analizler ve ilaçlamalar yapılıyor.
Türkiye’de bir ilk olacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla ITU ve Sağlık Bakanlığı havuz suyu kriterlerine göre şimdiden uygun su kalite seviyesine ulaşıldı. Parkurun hazırlık süreci ile ilgili açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Türkiye’de ilk kez bir kanalda yüzme yarışı yapılacak. Dünyada çok fazla örnek organizasyon var. Sporcularımızın sağlığına özel önem veriyor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz işbirliği ile hazırlık sürecini yakından takip ediyoruz. Hafta içi havuz suyu dezenfektasyon kimyasalları ve klor şoklamalarıyla parkur yüzey temizliği de yapılarak, yüzme parkuru sporcu sağlığına en uygun hale getirilmiş olacak” diye konuştu.
Yüzme parkurunda organizasyon görevlilerinin yanı sıra eş zamanlı olarak 8 cankurtaran ve 4 dalgıç görev yapacak.

Balıkesir’de yapılacak triatlonda ilk kez bir kanal kullanılacak

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